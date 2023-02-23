Ереван исключает пересмотр договоренностей по Лачинскому коридору

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «мы исключаем пересмотр договоренностей под угрозой применения силы или агрессивной политики выбивания новых уступок за счет интересов одной из сторон».

Мирзоян сказал об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном, комментируя заявления о том, что для открытия Лачинского коридора Азербайджану необходим «Зангезурский коридор».

«Этот нарратив не нов, как и наша позиция»,- сказал министр иностранных дел Армении.

Он также прокомментировал слова президента Азербайджана об установке контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре.

«Наш ответ однозначен: вопросы функционирования Лачинского коридора согласованы и подписаны, в том числе - президентом Азербайджана. Пересмотр под угрозой применения силы не может быть приемлемым решением для нас», - сказал Арарат Мирзоян.

Жан Ассельборн отметил, что «не видит смысла закрывать двери и коридоры для тех, кто живет в Нагорном Карабахе, это связь с Арменией, и ее нужно уважать».

На совместной пресс-конференции обсуждалось также начало работы гражданской миссии ЕС в Армении.

Арарат Мирзоян выразил уверенность, что миссия ЕС сыграет свою роль в укреплении стабильности и мира в регионе.

«В целях предотвращения этнической чистки населения Нагорного Карабаха мы придаем большее значение постоянному вниманию и объективным действиям международного сообщества. Считаем важным направление международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабахе и Лачинский коридор. Также важен беспрепятственный доступ в Нагорный Карабах международных гуманитарных организаций, в том числе, специализированных органов ООН»,- сказал он.

Жан Ассельборн, в свою очередь, отметил, что миссия ЕС может сыграть важную роль и снизить количество инцидентов и риски для населения.

«Эта миссия может стать также важнейшим элементом мирного процесса и нормализации отношений»,- сказал он.