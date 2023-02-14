Рубен Варданян: «В Арцахе - большая сила»

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что блокада Арцаха имеет серьезные последствия для экономики и всех других сфер общественной жизни.

«Несмотря на то, что вызовы серьезны, общество достойно на них отвечает. В Арцахе - большая сила, нам нужна эта внутренняя сила, чтобы вместе преодолевать трудности.

Начатые нами работы будут продолжаться более активно. Уверен, что все проблемы, стоящие перед нами, разрешимы», - сказал госминистр на совещании руководящего состава госорганов.