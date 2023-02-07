Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Арцахе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили тяжелую гуманитарную ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.
Пресс-служба правительства сообащет, что Эмманюэль Макрон подчеркнул важность бесперебойного функционирования Лачинского коридора и подчеркнул готовность Франции продолжать способствовать решению этой проблемы.
Лидеры двух стран обменялись мнениями об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, защите прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, деятельности гражданской миссии ЕС в Армении.
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