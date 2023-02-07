Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Арцахе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили тяжелую гуманитарную ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Пресс-служба правительства сообащет, что Эмманюэль Макрон подчеркнул важность бесперебойного функционирования Лачинского коридора и подчеркнул готовность Франции продолжать способствовать решению этой проблемы.

Лидеры двух стран обменялись мнениями об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, защите прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, деятельности гражданской миссии ЕС в Армении.