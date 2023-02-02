Варданян: Мы можем жить бок о бок, но не в одном государстве

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян сказал, что важно держать Арцах в центре внимания мировой общественности.

Варданян сказал об этом на онлайн-вебинаре на тему «Предотвращение второго геноцида армян», организованном Институтом миростроительства и прав человека Колумбийского университета США.

«Мы сказали, что готовы к переговорам, мы готовы к обсуждению, мы готовы к миру, но он должен соблюдаться всеми сторонами. Мы можем жить бок о бок, но не в рамках одного государства, что абсолютно неприемлемо для президента Алиева, который открыто заявляет, что ему нужен Арцах без армян, если армяне не хотят жить по законам Азербайджана. Это серьезный вызов праву наций на самоопределение и другим демократическим принципам»,- сказал он.

Рубен Варданян отметил, что международные игроки должны выразить четкую позицию на государственном уровне.

«Это не только юридическая проблема, но и грубое нарушение прав человека, которое недопустимо ни по каким стандартам. Поэтому очень важно оказать давление на Азербайджан, чтобы показать, что это неприемлемо. Также очень важно установить возможные санкции в отношении тех сторон и лиц, которые нарушают права, поскольку они нарушают нормальные условия жизни людей. Считаю очень важным поднять вопрос о доступе к воздушному коридору, который позволит доставлять гуманитарную помощь в Арцах и не зависеть от дороги», - сказал он.