Рубен Варданян: «Вместе мы можем добиться многого»

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что, несмотря на трудности, кризис, вызванный азербайджанской блокадой, заставляет также извлекать уроки.

«Думать о создании возможностей для будущего путем формирования более эффективной и рациональной системы. В этой новой ситуации пересматриваются приоритеты: ряд сфер, таких, как, например, сельское хозяйство, и повышение эффективности программ, реализуемых в этой сфере, становятся одним из ключевых направлений», - сказал он.

Пресс-служба аппарата государственного министра Арцаха сообщила, что он посетил общины Атерк, Дрмбон, Ванк Мартакертского района, провел рабочие встречи с лидерами общин и населением этих и близлежащих сел.

Госминистр поблагодарил население за готовность противостоять кризису и вместе пройти этот нелегкий путь.

«Я получаю много сил от этих встреч. Каждый раз после встреч с вами все больше и больше укрепляется вера и уверенность в том, что вместе мы можем многое сделать и многого добиться», - сказал Рубен Варданян.