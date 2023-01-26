Пашинян: План Баку – изгнать из Нагорного Карабаха всех армян - Mediamax.am

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Пашинян: План Баку – изгнать из Нагорного Карабаха всех армян


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что необходимо «последовательно работать для направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов».

«46 дней нормальная жизнь Нагорного Карабаха нарушена, полным ходом разворачивается гуманитарный кризис.

 

План Баку таков: довести экономическое и психологическое давление в Нагорном Карабахе до определенной кульминационной точки, после чего на несколько дней открыть Лачинский коридор, с расчетом на то, что армяне Нагорного Карабаха массово покинут свои дома, потом вновь закрыть его, затем снова открыть на несколько дней, и так до тех пор, пока последний армянин не покинет Нагорный Карабах.

 

Это открытая политика этнической чистки, однако депортация армян Нагорного Карабаха из их домов – не единственная цель Азербайджана. Подобными провокационными действиями Азербайджан также преследует цель сорвать мирную повестку, переговорный процесс и спровоцировать новую войну в регионе»,- заявил Пашинян на заседании правительства.

 

Он отметил, что закрытие Лачинского коридора и возникший в Нагорном Карабахе гуманитарный кризис «вызывают у всех эмоции, однако вокруг этой ситуации необходима сдержанность и исключение слов и действий, противоречащих мирной повестке, особенно со стороны представителей правительства».

 

«Мы по-прежнему последовательны в наших усилиях по продвижению мирной повестки и не должны отвлекаться на какие-либо провокации. Мирное решение всех проблем в нашем регионе не имеет альтернативы, и мы будем руководствоваться этой логикой», - заключил Никол Пашинян.

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