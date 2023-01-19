Представитель НАТО подчеркнул важность обеспечения работы Лачинского коридора

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со специальным представителем генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной Пирис коснулся гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Никол Пашинян подчеркнул, что своим провокационным шагом Азербайджан в очередной раз нарушает трехсторонние договоренности от 9 ноября 2020 года, и отметил важность внимания международного сообщества и адресной реакции на происходящее.

Пресс-служба павительства сообщила, что спецпредставитель генсека НАТО выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся из-за блокировки Лачинского коридора, и подчеркнул важность обеспечения бесперебойной работы коридора.

Хавьер Коломина добавил, что НАТО заинтересована в обеспечении стабильности и мира в регионе и выражает поддержку усилиям, предпринимаемым международными партнерами в этом направлении.