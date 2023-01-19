Вопрос Лачинского коридора будет урегулирован в ближайшее время, сказал Лавров - Mediamax.am

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Вопрос Лачинского коридора будет урегулирован в ближайшее время, сказал Лавров


Фото: brightspotcdn.com


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, вопрос блокирования Лачинского коридора будет урегулирован в ближайшее время.

«Состоялись буквально вчера-позавчера встречи представителей Азербайджана с представителями Карабаха при участии командующего российским контингентом. Я думаю, что вопрос в ближайшее время будет урегулирован», - сказал Сергей Лавров на встрече с журналистами.

 

Он отметил, что Лачинский коридор, согласно трехсторонним договоренностям лидеров от 9 ноября 2020 года, должен быть двусторонне свободен для прохода грузов, граждан и транспортных средств.

 

«Отдельно было оговорено, что никаких военных грузов направляться по этому маршруту не должно. Однако азербайджанцы предоставили данные о том, и наши военные их изучают, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору, - сказал Сергей Лавров.

 

По его словам, согласно трехсторонним договоренностям регулирование движения на этой дороге возложено на российских миротворцев: «миротворцы имеют возможность проверять каждое транспортное средство на наличие запрещенных, негуманитарных, негражданских товаров».

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