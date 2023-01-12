Варданян: «Критикуя миротворцев, мы помогаем Азербайджану» - Mediamax.am

541 просмотров

Варданян: «Критикуя миротворцев, мы помогаем Азербайджану»


Фото: https://www.ispionline.it/


Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что, «критикуя российских миротворцев, мы помогаем Азербайджану».

Во время телемоста с Ереваном он сказал:

 

«Миротворцы находятся в очень сложной ситуации. Мы хотели бы, чтобы их мандат был четче, а их число - больше. Если бы не они, возможно, мы оказались бы в более сложной ситуации. Мы всячески сотрудничаем с ними, чтобы вместе найти формулу выхода из создавшейся ситуации.

 

Это единственный путь. Критикуя их, мы помогаем Азербайджану, который мечтает о том, когда отсюда уйдут российские миротворцы. Они должны находиться здесь десятки лет и обеспечивать безопасность. Уверен, что это единственный путь»,- сказал Рубен Варданян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Январь 12, 2023 15:17
Варданян: «Критикуя миротворцев, мы помогаем Азербайджану»

Нагорный Карабах | Январь 12, 2023 14:59
Ситуация в Арцахе требует экстренных мер, заявил Варданян

Внешняя политика | Январь 12, 2023 14:23
Захарова назвала слова Пашиняна «абсурдом»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023