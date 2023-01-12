Варданян: «Критикуя миротворцев, мы помогаем Азербайджану»

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что, «критикуя российских миротворцев, мы помогаем Азербайджану».
Во время телемоста с Ереваном он сказал:
«Миротворцы находятся в очень сложной ситуации. Мы хотели бы, чтобы их мандат был четче, а их число - больше. Если бы не они, возможно, мы оказались бы в более сложной ситуации. Мы всячески сотрудничаем с ними, чтобы вместе найти формулу выхода из создавшейся ситуации.
Это единственный путь. Критикуя их, мы помогаем Азербайджану, который мечтает о том, когда отсюда уйдут российские миротворцы. Они должны находиться здесь десятки лет и обеспечивать безопасность. Уверен, что это единственный путь»,- сказал Рубен Варданян.
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