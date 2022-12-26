Рубен Варданян: Начались проблемы в экономической сфере

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня на заседании оперативного штаба, что дорога Степанакерт-Ереван остается закрытой, в связи с чем начали возникать проблемы в экономической сфере.

«Ряд предприятий вынужден прекратить свою деятельность, что вызывает дополнительную напряженность как в финансовом, так и в социально-экономическом плане», - отметил он.

На заседании было доложено о текущей ситуации на рынках продовольственных товаров, медикаментов, бензина и дизельного топлива. Также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением населения предметами первой необходимости при различных сценариях, а также возможности внедрения соответствующих регуляций.