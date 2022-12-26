Рубен Варданян: Начались проблемы в экономической сфере - Mediamax.am

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Рубен Варданян: Начались проблемы в экономической сфере


Фото: Пресс-служба правительства Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня на заседании оперативного штаба, что дорога Степанакерт-Ереван остается закрытой, в связи с чем начали возникать проблемы в экономической сфере.

«Ряд предприятий вынужден прекратить свою деятельность, что вызывает дополнительную напряженность как в финансовом, так и в социально-экономическом плане», - отметил он.

 

На заседании было доложено о текущей ситуации на рынках продовольственных товаров, медикаментов, бензина и дизельного топлива. Также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением населения предметами первой необходимости при различных сценариях, а также возможности внедрения соответствующих регуляций.

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