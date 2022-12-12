Дорога Степанакерт-Горис остается закрытой

Ереван /Медиамакс/. Дорога Степанакерт-Горис продолжает оставаться закрытой.

По сообщению информационного штаба Арцаха, на дороге остались сотни граждан, в том числе - несовершеннолетние.

«Часть из них вернулась в Горис, а граждане, которые часами находились в зоне Степанакерт-Шуши, были вывезены в Степанакерт в сопровождении сотрудников дорожной полиции.

Доставка в Арцах и из Арцаха предметов медицинского назначения, лекарств и пациентов, имеющих серьезные проблем со здоровьем, стала невозможной. Переговоры продолжаются. О развитии ситуации будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении.