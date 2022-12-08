Азербайджан снова направил «экологов» в Карабах - Mediamax.am

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Азербайджан снова направил «экологов» в Карабах


Фото: https://www.ispionline.it/


Ереван /Медиамакс/. Азербайджанское государственное телевидение сообщило, что «мониторинговая группа, состоящая из сотрудников министерства экологии и природных ресурсов и уомпании AzerGold, вновь отправилась на территорию страны, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, для проведения экологического мониторинга».

Отмечается, что члены группы провели переговоры с командованием миротворцев и «вновь высказали серьезные опасения и недовольство в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности, осуществляемой на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, а также возникающими в связи с этим экологическими и другими последствиями».

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