Азербайджан снова направил «экологов» в Карабах

Ереван /Медиамакс/. Азербайджанское государственное телевидение сообщило, что «мониторинговая группа, состоящая из сотрудников министерства экологии и природных ресурсов и уомпании AzerGold, вновь отправилась на территорию страны, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, для проведения экологического мониторинга».

Отмечается, что члены группы провели переговоры с командованием миротворцев и «вновь высказали серьезные опасения и недовольство в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности, осуществляемой на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, а также возникающими в связи с этим экологическими и другими последствиями».