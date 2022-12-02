Лавров: подписанный в Праге документ решает вопрос статуса Карабаха

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что Алма-Атинская декларации о создании СНГ фиксирует, что «Нагорно-Карабахская Автономная область была однозначно частью Азербаджанкской ССР».

Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, Сергей Лавров сказал сегодня на пресс-конференции:

«Когда они - президент Азербайджана и премьер-министр Армении - приехали в Сочи, они привезли из Праги тот самый документ, в котором говорилось, что они хотят подписать мирный договор, руководствуясь уставом ООН и Алма-Атинской декларацией.

А Алма-Атинская декларация о создании СНГ четко говорит, что границы между новыми государствами будут основываться на административных границах между союзными республиками бывших СССР, в то время Нагорно-Карабахская Автономная область была однозначно частью АзССР. Это было одобрено и Азербайджаном, и Арменией, и Францией, и господином Мишелем - без каких-либо оговорок, и это решает вопрос, как подходить к статусу Карабаха», - сказал Лавров.

«Поэтому, когда подписав эту договоренность, нам армянские коллеги говорят: «а вот пусть Россия подтвердит свои предложения по статусу Карабаха», вы сами понимаете: это не из оперы ведения переговоров, а из другой», - заявил российский министр.

«Армянское руководство в последнее время говорит не о статусе, а о том, что нужно обеспечить права армянского населения в Карабахе. Азербайджанская сторона готова это обсуждать и предоставлять права, которые имеют и другие жители Азербайджана», - добавил Лавров.