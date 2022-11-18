Рубен Варданян ответил Ильхаму Алиеву

Ереван /Медиамакс/. Госминистр Арцаха Рубен Варданян прокомментировал сегодян заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Я приветствую стремление президента Азербайджана Ильхама Алиева начать прямой диалог с Арцахом. Арцах должен быть субъектен в этом процессе.

Приветствую также учреждение нового формата прямых переговоров при международном посредничестве. В число международных посредников, наряду с Россией и США, должна обязательно войти Франция, сенат которой на днях принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Франция, напомню, также является сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Внешняя политика | 2022-11-17 17:44:32 «Варданяна послали из Москвы с четкой повесткой», - заявил Алиев

Хотел бы также предложить перейти к более конструктивной тональности и получить разъяснения по поводу «чёткой повестки дня», которая, по мнению г-на Алиева, якобы у меня имеется. Я не раз подчёркивал, что отказался от российского гражданства, чтобы избежать обвинений в том, что преследую в Арцахе чьи-либо ещё интересы, кроме интересов народа Арцаха. Полагаю, что вполне соответствую выдвинутому г-ном Алиевым критерию переговорщика: «живёт в Карабахе и хочет там жить».

Война всегда возвращается войной. Порой это происходит даже после смены нескольких поколений. Агрессия сегодня – это мина замедленного действия, заложенная под будущие поколения наших народов. А значит, лидеры двух сторон должны принять на себя всю полноту ответственности и, как бы трудно это ни было, сесть за стол переговоров и остановить кровопролитие», - заявил госминистр Арцаха.