«Варданяна послали из Москвы с четкой повесткой», - заявил Алиев

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что [госминистра Арцаха] «Рубена Варданяна послали туда из Москвы с очень четкой повесткой».

Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, принимая сегодня в Баку делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза (ЕС) по Восточному партнерству Дирком Шубелем, Алиев заявил:

«Если они [Армения] хотят говорить о правах и безопасности армян в Карабахе, то ничего у них не выйдет. Мы готовы говорить об этом с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми как присланный Москвой Варданян, в карманах которого миллиарды, украденные у русского народа. Его послали туда из Москвы с очень четкой повесткой. Мы готовы разговаривать с людьми, которые живут в Карабахе и хотят там жить. Мы готовы к этому. Кстати, этот процесс стартовал».

«Если Армения хочет мира, она должна отказаться от очень опасной риторики. Недавно официальные лица Армении сравнили Азербайджан с «ИГИЛ» и «Аль-Каидой». На мой взгляд, это очень опасная риторика», - заявил Алиев. «Когда Пашинян произносит такие слова, он должен знать, что мы это слышим». Он должен думать о том, какова будет наша реакция», - добавил президент Азербайджана.