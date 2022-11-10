Пашинян: Алиев готовит геноцид армян в Нагорном Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что заявления Ильхама Алиева еще раз доказывают, что геополитические амбиции властей Азербайджана продолжают представлять угрозу безопасности и стабильности Южного Кавказа и региона.

«Надменной речью, адресованной международному сообществу, но фактически предназначенной для Армении, Ильхам Алиев пытается обвинить Армению и наше правительство в невыполнении договоренностей.

Лидер Азербайджана высказывает свои амбиции по поводу суверенной территории Армении, угрожающе используя ряд названий армянских местностей с очевидным мотивом терроризировать мирное население.

До сегодняшнего дня Азербайджан не предпринял шагов для начала видимого международному сообществу диалога с представителями армян Нагорного Карабаха, по поводу чего получил обязательство на ряде международных площадок», - заявил Никол Пашинян на заседании правительства.

Он отметил, что Азербайджан пытается выглядеть конструктивным, заявляя, что нагорно-карабахские армяне являются «их гражданами», и их права и безопасность обеспечены.

«Подобные заявления делают очевидным, что Алиев не просто угрожает, а готовит геноцид армян Нагорного Карабаха. Это намерение выражено и в комментариях президента Азербайджана по поводу сроков размещения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, которые нарушают как минимум 3 заявления, сделанных в трехстороннем формате. В заявлении от 9 ноября 2020 года указано, что миротворцы дислоцируются в Нагорном Карабахе сроком на 5 лет с автоматическим продлением последующих 5-летних периодов. Это, по сути, означает, что миротворцы находятся в Нагорном Карабахе бессрочно, пока не будут решены все вопросы, связанные с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха, и беспокойство по поводу этой проблемы не будет развеяно полностью»,- сказал Никол Пашинян.

По его словам, президент Азербайджана пытается создать фиктивные основания и, под предлогом невыполнения Арменией своих обязательств, закрыть Лачинский коридор, окружить армян Нагорного Карабаха, совершить геноцид и депортировать их.

«Президент Азербайджана сам отказывается от предложения построить новые коммуникации, которое Армения представила письменно еще в 2021 году. Он сам отменяет вариант переноса на неопределенный срок вопроса о статусе Нагорного Карабаха.

Почему Азербайджан каждый раз заводит процесс в тупик? По той простой причине, что продолжает свою агрессивную геноцидальную политику. В рамках подготовки к геноциду армян Нагорного Карабаха президент Азербайджана обвиняет Армению в наличии армии в Нагорном Карабахе, однако у Армении там нет армии. Существует Армия обороны Нагорного Карабаха, что является серьезным препятствием для реализации азербайджанской политики геноцида. Во ходе встречи в Сочи я представил предложение властей НК о создании демилитаризованной зоны вокруг НК с международными гарантиями, в результате чего отпадет нужда для НК в военной базе такого масштаба. Это предложение в силе»,- сказал он.

Никол Пашинян отметил, что в отношении армяно-азербайджанской пограничной зоны также было внесено предложение о демилитаризации, предусматривающее вывод войск с границы 1991 года, создание 3-километровой демилитаризованной зоны по обеим сторонам границы. Это предложение остается в силе, и армянская сторона вчера передала его Азербайджану в обновленной версии.

Подводя итоги выступления, Никол Пашинян заявил, что Армения верна всем своим обязательствам и достигнутым договоренностям.

«Мы приложим все усилия, которые в наших силах, чтобы как можно быстрее завершить делимитацию армяно-азербайджанской границы, разблокировать все региональные транспортно-экономические связи и подписать мирный договор с Азербайджаном. Мы искренне привержены мирной повестке. Но эта повестка – не уничтожение армян Армении и Нагорного Карабаха. Мирная повестка – это мирное развитие Армении и региона, сосуществование, и мы добьемся своей цели»,- сказал Никол Пашинян.