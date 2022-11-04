Рубен Варданян назначен госминистром Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Рубен Варданян назначен государственным министром Арцаха. Соответствующий указ подписал президент Арцаха Араик Арутюнян.
Другим указом Артак Бегларяна освобожден с поста государственного министра.
По сообщению аппарата президента Арцаха, госминистр будет координировать деятельность следующих министров:
• министр здравоохранения,
• министр юстиции,
• министр иностранных дел,
• министр сельского хозяйства,
• министр образования, науки, культуры и спорта,
• министр социального развития и миграции,
• министр территориального управления и инфраструктур,
• министр градостроительства,
• министр финансов и экономики.
На государственного министра также возлагаются функции по координации деятельности руководителей следующих органов государственного управления Республики Арцах:
• начальника Службы государственного контроля,
• председателя Комитета кадастра и управления государственным имуществом,
• председателя Комитета по вопросам материального ущерба,
• председателя Комитета государственных доходов,
• председателя Комитета по управлению государственными инспекциями, председателя Водного комитета.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.