Рубен Варданян назначен госминистром Арцаха - Mediamax.am

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Рубен Варданян назначен госминистром Арцаха


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Ереван /Медиамакс/. Рубен Варданян назначен государственным министром Арцаха. Соответствующий указ подписал президент Арцаха Араик Арутюнян.

Другим указом Артак Бегларяна освобожден с поста государственного министра.  

 

По сообщению аппарата президента Арцаха, госминистр будет координировать деятельность следующих министров:

 

•    министр здравоохранения,

•    министр юстиции,

•    министр иностранных дел,

•    министр сельского хозяйства,

•    министр образования, науки, культуры и спорта,

•    министр социального развития и миграции,

•    министр территориального управления и инфраструктур,

•    министр градостроительства,

•    министр финансов и экономики. 

 

На государственного министра также возлагаются функции по координации деятельности руководителей следующих органов государственного управления Республики Арцах:    

 

•    начальника Службы государственного контроля,

•    председателя Комитета кадастра и управления государственным имуществом,

•    председателя Комитета по вопросам материального ущерба,

•    председателя Комитета государственных доходов,

•    председателя Комитета по управлению государственными инспекциями,  председателя Водного комитета.

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