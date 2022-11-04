Рубен Варданян назначен госминистром Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Рубен Варданян назначен государственным министром Арцаха. Соответствующий указ подписал президент Арцаха Араик Арутюнян.

Другим указом Артак Бегларяна освобожден с поста государственного министра.

По сообщению аппарата президента Арцаха, госминистр будет координировать деятельность следующих министров:

• министр здравоохранения,

• министр юстиции,

• министр иностранных дел,

• министр сельского хозяйства,

• министр образования, науки, культуры и спорта,

• министр социального развития и миграции,

• министр территориального управления и инфраструктур,

• министр градостроительства,

• министр финансов и экономики.

На государственного министра также возлагаются функции по координации деятельности руководителей следующих органов государственного управления Республики Арцах:

• начальника Службы государственного контроля,

• председателя Комитета кадастра и управления государственным имуществом,

• председателя Комитета по вопросам материального ущерба,

• председателя Комитета государственных доходов,

• председателя Комитета по управлению государственными инспекциями, председателя Водного комитета.