Пашинян: Мы согласны с предложением Москвы отложить вопрос статуса Карабаха

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что на трехсторонней встрече в Сочи был сделан шаг в направлении реализации мирной повестки.

«Это была очень полезная и важная встреча. Поднимались очень важные вопросы. Перед этой встречей в Армении развернулись дискуссии о том, идем ли мы к урегулированию армяно-азербайджанских отношений и нагорно-карабахской проблемы наиболее оптимальным путем. Думаю, одной из важнейших особенностей сочинской встречи стал ответ на этот вопрос.

Российские партнеры заявили, что правильным подходом было бы отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок. Это аргументируется тем, что на данный момент объективно нет возможности найти статус, который будет приемлем для всех сторон. Политика правительствоам Армении соответствует этому видению на 100 процентов», - уточнил Никол Пашинян.

Он также сообщил, что на трехсторонней встрече Армения предложила продлить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Есть варианты продлить мандат на неопределенный срок, на 20 лет, на 15 лет, на 5 лет. Предложение не было принято на данном этапе, но, на мой взгляд, этот вопрос стал пунктом повестки.

Очевидно, что пока не будут созданы надежные механизмы и гарантии безопасности и прав, важнейшим фактором обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха является присутствие миротворцев»,- сказал он.