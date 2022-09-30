Обсуждается возможность использования наблюдателей ОДКБ, заявил Лавров - Mediamax.am

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Обсуждается возможность использования наблюдателей ОДКБ, заявил Лавров


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что обсуждается возможность использования наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для урегулирования конфликта на армяно-азербайджанской границе.

«Сейчас обсуждается возможность использования наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности для содействия созданию благоприятных условий в целях реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, в частности о делимитации армяно-азербайджанской границы и в целом о нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая подписание соответствующего договора. Думаю, что поддержка со стороны СНГ также была бы востребована», - эти слова Лаврова приводит ТАСС.

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Обсуждается возможность использования наблюдателей ОДКБ, заявил Лавров
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