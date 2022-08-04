Ситуация на линии соприкосновения Арцаха относительно стабильная - Mediamax.am

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Ситуация на линии соприкосновения Арцаха относительно стабильная



Ереван /Медиамакс/. Армия обороны Арцаха сообщила, что в ночь с 3 на 4 августа и по состоянию на 09:00 утра оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения относительно стабильна.

«Подразделения Вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня на отдельных участках, применив огнестрельное оружие разного калибра. Потерь со стороны Армии обороны нет.

 

Из 19 раненых военнослужащих четверо находятся в тяжелом состоянии, один из них в крайне тяжелом. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное.

 

При посредничестве командования Вооружённых Сил России предпринимаются шаги по стабилизации ситуации», - говорится в сообщении Минобороны.

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