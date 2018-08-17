В Арцахе предотвращено диверсионное проникновение ВС Азербайджана

Ереван/Медиамакс/. 17 августа в районе 00:00 группа военных из 15 человек со стороны Азербайджана осуществила попытку нападения в направлении одной из боевых позиций, расположенных на северном участке Армии обороны Арцаха.
«Подразделения Армии обороны вовремя распознали действия противника и отбросили их на исходные позиции.
В процессе перестрелки Армия обороны не понесла потерь. Данные о потерях противника уточняются»,- говорится в сообщении.
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