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В Арцахе предотвращено диверсионное проникновение ВС Азербайджана


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. 17 августа в районе 00:00 группа военных из 15 человек со стороны Азербайджана осуществила попытку нападения в направлении одной из боевых позиций, расположенных на северном участке Армии обороны Арцаха.

«Подразделения Армии обороны вовремя  распознали действия противника и отбросили их на исходные позиции. 

 

В процессе перестрелки Армия обороны не понесла потерь. Данные о потерях противника уточняются»,- говорится в сообщении. 

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