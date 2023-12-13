Более 150 международных деятелей требуют освободить армянских заключенных

Ереван /Медиамакс/. Более 150 международных гуманитарных деятелей, политиков и бизнесменов выступили с открытым письмом, в котором требуют освободить армянских заключённых, которых незаконно удерживают в Азербайджане.

Открытое письмо, в частности, подписали экс-президенты Мексики и Ирландии Эрнесто Седильо и Мэри Робинсон, экс-президент Коста-Рики и лауреат Нобелевской премии мира Оскар Ариас, лауреат Нобелевской премии мира Лейма Гбови, председатель совета Гуманитарного фонда Эли Визеля Элиша Везель, генеральный директор Virgin Ричард Брэнсон, генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, основательница Thrive и The Huffington Post Арианна Хаффингтон.

Письмо и полный список подписавших его лиц доступны на сайте www.FreeArmenianPrisoners.com.

Подписавший письмо вице-председатель Глобального договора ООН и бывший генеральный директор компании Unilever Пол Полман заявил:

«Мы призываем президента Алиева следовать нормам международного права и гарантировать благополучное возвращение несправедливо задержанных к их семьям. Каждый человек в Нагорном Карабахе имеет право на мирную и безопасную жизнь и свободу передвижения без чинимых препятствий и угрозы бесчеловечного обращения. Азербайджан претендует на то, чтобы стать принимающей страной Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и я надеюсь, что ООН поддержит его заявку только при условии освобождения всех армянских заключённых».

Экс-президент Ирландии и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон заявила:

«Несправедливое задержание Рубена Варданяна и многих других людей, которых удерживают в Баку, нарушает их основные права человека. Если правительство Азербайджана хочет, чтобы его уважали в международном сообществе, ему необходимо уважать верховенство закона, особенно в свете этнических чисток в Нагорном Карабахе. Оно должно немедленно освободить этих задержанных».