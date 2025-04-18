Захарова: Франция стремится подорвать российско-армянские отношения - Mediamax.am

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Захарова: Франция стремится подорвать российско-армянские отношения


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «страны Европейского союза рассматривают Южный Кавказ в качестве очередного фронта глобальной гибридной войны».

Как сообщает ТАСС, Захарова отметила, что европейские наблюдатели не привносят никакой стабильности в регион, а «создают в нем новые разделительные линии, новые очаги напряженности, новые проблемы».

 

«Отвечает ли интересам народа Армении подобная миссия Франции и Европейского союза? А если говорить своими именами - НАТО? Ничего конструктивного, позитивного или выгодного они от этого не получают и не получат. Потому что от НАТО ничего хорошего не получал никто», - сказала Мария Захарова.

 

«Затягивая Армению в орбиту коллективного Запада с невнятными и, как всегда, обманчивыми перспективами, Франция стремится подорвать многовековые российско-армянские отношения», - заявила российский дипломат.

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