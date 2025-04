Զոհրաբ Մնացականյանը նշանակվել է Դիվանագիտական դպրոցի տնօրեն

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը նշանակվել է ՀՀ ԱԳՆ Դիվանագիտական դպրոցի տնօրեն:

Այդ մասին Մեդիամաքսին հայտնել են մի քանի լավատեղյակ աղբյուրներ:

Մեդիամաքսին առայժմ չի հաջողվել կապ հաստատել ԱԳՆ մամուլի քարտուղարի հետ՝ Զոհրաբ Մնացականյանի նշանակման փաստի պաշտոնական հաստատման համար:

Մեդիամաքսը նշում է, որ ապրիլի 18-ին Զոհրաբ Մնացականյանը ելույթ է ունենալու

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Թուրփանջյան հասարակական գիտությունների ինստիտուտի կազմակերպած "The South Caucasus Along Fault Lines: Regional and International Perspectives” (Հարավային Կովկասը խզումային խախտումների ներքո՝ տարածաշրջանային եւ միջազգային հեռանկարներ) կոնֆերանսում:

Պարզաբանում | 2018-05-13 16:03:02 Զոհրաբ Մնացականյան՝ 8 հարց ու պատասխան

Զոհրաբ Մնացականյանը Հայաստանի ԱԳՆ ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրել է 2018 թվականի մայիսի 13-ից մինչեւ 2020 թ. նոյեմբերի 16-ը:

2020թ. նոյեմբերի 16-ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանին աշխատանքից ազատելու որոշում է կայացրել: Նույն օրը ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը հայտնել էր, որ Զոհրաբ Մնացականյանն ինքն է հրաժարականի դիմում ներկայացրել։

2020թ. նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն ասել էր, որ «այսօրվա իրավիճակն առավել ընդգծում է այն պարզ ճշմարտությունը, որ Արցախը ապագա չունի Ադրբեջանի կազմում»:

Կրթություն | 2024-09-23 14:30:34 Հայաստանի դիվանագիտական դպրոցը 15 տարեկան է

«Արցախն առանց հայերի չի լինելու։ Սա առավել ընդգծված է այսօր։ Չեմ կարծում, որ կա հայ, որը կարող է համակերպվել այն մտքի հետ, որ մեր 150 հազար հայրենակիցները կարող են վտանգի ենթարկվել։ Մեր ամբողջ համազգային ռեսուրսն ուղղված է այդ վտանգի դեմ», - Ազգային Ժողովում ասել էր նախարարը:

ՀՀ ԱԳՆ Դիվանագիտական դպրոցը 2024 թվականին նշել էր հիմնադրման 15-ամյակը: Հիմնադրման պահից այն ղեկավարել էր Վահե Գաբրիելյանը:

Դպրոցի պաշտոնական կայքում նոր տնօրենի մասին հրապարակում չկա: Որպես կայքի հիմնական լուսանկար տեղադրված է դպրոցի ուսանողների եւ տնօրենի լուսանկարը Ստեփանակերտում՝ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի, արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայիլյանի եւ Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանի հետ:

Բակո Սահակյանն ու Դավիթ Բաբայանը ներկայում գտնվում են Բաքվի բանտում: