Генсер: Освобождение армянских пленных является «приоритетом» для США

Ереван /Медиамакс/. Международный адвокат Рубена Варданяна Джаред Генсер заявил, что освобождение армянских пленных, содержащихся в Баку, является «приоритетным вопросом» для новой администрации США.

«Нам сказали, что их освобождение должно стать предварительным условием для того, чтобы президент Трамп объявил о поддержке мирного соглашения», - заявил Генсер в беседе с Catholic News Agency.

«Думаю, что это действительно важное событие, поскольку более всего мы опасались, что если мирный процесс продолжится без решения проблемы Нагорного Карабаха или армянских христианских заключенных, то, к сожалению, это может привести к принесению этих заключенных в жертву в рамках этого соглашения», - сказал адвокат.

По словам Генсера, ни один из этих важных вопросов не включен в действующее мирное соглашение и не лежит на двусторонней повестке [Армении и Азербайджана]. Однако, по его словам, администрация Трампа может сделать многое для достижения этих целей.

Генсер отказался сообщить, какие конкретно методы следует использовать для давления на президента Азербайджана Ильхама Алиева, но призвал администрацию Трампа «шокировать» президента Азербайджана, которого он считает диктатором.

«В конечном итоге диктаторы освобождают политических заключенных только тогда, когда их вынуждают это сделать. Они никогда не делают этого из великодушия или гуманных побуждений. Это происходит только тогда, когда диктатор видит, что содержание политического заключенного или заключенных под стражей обходится ему дороже, чем освобождение», - добавил адвокат.

Генсер заявил, что мир невозможен до тех пор, пока «все вопросы не будут выявлены, обсуждены и полностью решены в рамках мирного соглашения».

«Мирное соглашение, которое оставляет нерешенным будущее народа Нагорного Карабаха и освобождение армянских христианских заключенных, является рецептом будущих вспышек, разногласий и даже возможной войны», - отметил он.