Пашинян и бывший генсек НАТО обсудили мирное соглашение

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и бывший генеральный секретарь НАТО, председатель-основатель международной политической консалтинговой организации «Rasmussen Global» Андерс Фог Расмуссен обменялись мнениями о региональных событиях.
«На встрече, в частности, обсуждались вопросы согласования проекта текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном» и завершения переговоров по согласованию проекта текста.
«Премьер-министр Пашинян подчеркнул готовность Армении подписать соглашение с целью внесения вклада в обеспечение мира и стабильности в регионе», - говорится в сообщении правительства.
Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-Евросоюз, а также процесса реформ, реализуемых в нашей стране при содействии ЕС.
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