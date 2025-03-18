МИД Азербайджана «категорически отверг» заявление аппарата Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил сегодня, что «мы категорически отвергаем заявление офиса премьер-министра Армении, которое, помимо необоснованных претензий к Азербайджану, искажает факты и реальную ситуацию в приграничных районах».

«Вместо того, чтобы продемонстрировать добрую волю и положить конец провокациям, абстрактные и практически невыполнимые предложения армянской стороны не имеют под собой никаких оснований - так же, как это было во время почти 30-летней оккупации территорий Азербайджана Арменией. Это напоминает предложения, выдвинутые сопредседателями Минской группы, вместо того, чтобы призывать к прекращению оккупации», - заявил Гаджизаде.

Он отметил, что «если правительство Армении руководствуется мирной повесткой дня, как заявляет офис премьер-министра, то было бы целесообразно, чтобы они объяснили, каким образом масштабная милитаризация Армении, включая размещение наступательного оружия в приграничных районах, служит такой повестке дня».

Армия и Полиция | 2025-03-18 11:04:32 Аппарат премьер-министра Армении: У армии нет приказа нарушать режим прекращения огня

Аппарат премьер-министра Армении распространил сегодня заявление, в котором говорилось, что «Азербайджан не передавал Армении никаких фактических данных о нарушении режима прекращения огня армянской армией».

В заявлении аппарата также отмечалось:

«Аппарат премьер-министра Армении, подтверждая свое предложение о создании совместного механизма для расследования случаев нарушений режима прекращения огня и/или подобной информации о них, заявляет, что армянская армия не имеет оснований или указаний для нарушения режима прекращения огня. Правительство Республики Армения руководствуется повесткой мира, которая является неоспоримым доказательством шагов, направленных на окончательную доработку текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой».