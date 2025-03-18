Аппарат премьер-министра Армении: У армии нет приказа нарушать режим прекращения огня

Ереван /Медиамакс/. Аппарат премьер-министра Армении распространил сегодня заявление, в котором говорится, что «Азербайджан не передавал Армении никаких фактических данных о нарушении режима прекращения огня армянской армией».

В заявлении аппарата премьер-министра говорится:

«С 16 по 18 марта министерство обороны Азербайджанской Республики распространило 6 сообщений о якобы имевших место нарушениях со стороны армии Армении режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе.

После всех указанных сообщений министерство обороны Республики Армения провело проверочные работы и по результатам опровергло утверждения о нарушении режима прекращения огня со стороны армянской армии.

Во всех этих сообщениях министерство обороны Армении напоминало о предложении аппарата премьер-министра РА от 22 июня 2024 года о создании совместного армяно-азербайджанского механизма по расследованию случаев нарушений режима прекращения огня и/или подобной информации о них, на которое Азербайджан до сих пор не ответил положительно.

Констатируем, что на данный момент Азербайджанская Республика не направила Республике Армения никаких фактических данных или обоснования нарушения режима прекращения огня армянской армией.

Аппарат премьер-министра Армении, подтверждая свое предложение о создании совместного механизма для расследования случаев нарушений режима прекращения огня и/или подобной информации о них, заявляет, что армянская армия не имеет оснований или указаний для нарушения режима прекращения огня.

Правительство Республики Армения руководствуется повесткой мира, которая является неоспоримым доказательством шагов, направленных на окончательную доработку текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Внешняя политика | 2025-03-13 17:22:05 МИД Армении: Мирное соглашение готово к подписанию

Достижение соглашения по тексту мирного соглашения и завершение переговоров по согласованию текста является важным шагом, и Республика Армения призывает Азербайджанскую Республику начать консультации о месте и сроках подписания соглашения. Считаем необходимым подчеркнуть, что согласованный текст проекта Соглашения затрагивает принципиальные вопросы установления мира и отношений между Арменией и Азербайджаном и предусматривает механизмы для обсуждения дальнейших действий.

Считаем также необходимым отметить, что в январе 2025 года Республика Армения в письменной форме передала Азербайджанской Республике предложение о решении проблемы железнодорожных грузоперевозок из западных районов Азербайджана через территорию Республики Армения в Нахичеванскую автономную республику, в обратном направлении и в третьи страны, и из северо-западных районов Республики Армения через территорию Азербайджана в южную часть Республики Армения, в обратном направлении и в третьи страны, а также предложение о создании двустороннего механизма взаимного контроля вооружений и ждет положительного ответа Азербайджана.

В то же время подтверждаем, что Республика Армения готова продолжить работы по делимитации государственной границы с Азербайджанской Республикой согласно Положению о совместной деятельности комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и государственной комиссии по делимитации государственной границы между Республикой Армения и Республикой Армения».