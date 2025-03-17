Валентина Матвиенко посещает Азербайджан с официальным визитом

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня в Баку председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, накануне с Валентиной Матвиенко встретилась первый вице-президент Азхербайджана Мехрибан Алиева.
«В ходе встречи было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического союзничества, состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества», - говорится в сообщении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.