Валентина Матвиенко посещает Азербайджан с официальным визитом

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня в Баку председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, накануне с Валентиной Матвиенко встретилась первый вице-президент Азхербайджана Мехрибан Алиева.

«В ходе встречи было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического союзничества, состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества», - говорится в сообщении.