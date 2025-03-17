Валентина Матвиенко посещает Азербайджан с официальным визитом - Mediamax.am

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Валентина Матвиенко посещает Азербайджан с официальным визитом


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня в Баку председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, накануне с Валентиной Матвиенко встретилась первый вице-президент Азхербайджана Мехрибан Алиева.

 

«В ходе встречи было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического союзничества, состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества», - говорится в сообщении.

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