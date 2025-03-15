Пашинян будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом говорится в сообщении Кремля о телефонной беседе Путина и Пашиняна, состоявшейся 14 марта.

В сообщении пресс-службы правительства Армении об этом не говорилось.

«Никол Пашинян сообщил о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот важный документ.

Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в Закавказском регионе. Как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей.

Затрагивались также некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-армянских связей», - сообщила пресс-служба российского президента.