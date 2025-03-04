Пашинян: «Непонятно, почему Азербайджан отвергает эти предложения»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения никогда не брала на себя никаких обязательств по передаче другой стране обеспечения безопасности на ее территории, включая международные или азербайджанские пассажирские или грузовые перевозки.

Об этом он пишет в статье «О каналах коммуникации между Арменией и Азербайджаном», опубликованной на сайте Арменпресс.

«Все дороги Армении открыты для Азербайджана. Еще в 2022 году правительство ввело в оборот проект решения об открытии трех пограничных пунктов на границе Армения-Азербайджан, что позволило бы азербайджанским грузовым и легковым автомобилям въезжать на территорию Армении и ездить, например, в Нахичевань и Турцию.

Эти решения не были приняты только из-за позиции и отказа Азербайджана и могут быть приняты правительством Республики Армения в течение одной-двух недель. Конечно, нет инфраструктур для въезда в Нахичевань и они должны быть построены, но это тоже можно сделать довольно быстро.

Однако сейчас, с точки зрения готовности физической инфраструктуры, например, грузовые автомобили могут въезжать на территорию Республики Армения по участку Лачин-Корнидзор через КПП Корнидзор, проезжать по нашим дорогам до армяно-турецкой границы и въезжать в Турцию через КПП Маргара. То же самое и в обратном направлении. Физическая инфраструктура, необходимая для таких транзитных грузоперевозок, готова прямо сейчас, осталось принять де-юре решение. Мы готовы принять это решение, если будет заинтересованность со стороны Азербайджана и Турции.

Мы обеспечим безопасность этих грузоперевозок, но если возникнет психологическая сложность для азербайджанских водителей и грузовиков, то эти грузоперевозки могут быть организованы турецкими грузовиками, которые всегда ездили и продолжают активно ездить по дорогам Армении. То же самое могут делать и грузовики из других стран.

Но еще раз хочу официально констатировать, что Армения никогда не брала на себя никаких ни письменных, ни устных обязательств, не соглашалась и даже не намекала на то, что обеспечение безопасности на ее территории, включая международные или азербайджанские пассажирские или грузовые перевозки, должно или может быть делегировано другой стране. Ничего подобного не было, просто не было. Наоборот, Армения взяла на себя обязательство гарантировать безопасность транзита, что мы готовы сделать», - говорится в статье.

Касаясь вопроса сообщения из Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении, Никол Пашинян пишет:

«Принимая во внимание утверждение Азербайджана о том, что из-за длительного конфликта граждане Азербайджана будут избегать прохождения пограничного и таможенного контроля Республики Армения, мы предложили на данном этапе начать открытие коммуникаций с железнодорожных грузовых перевозок по направлению Зангелан-Мегри-Ордубад и обратно, а также по направлению Ерасх-Ордубад-Мегри и обратно. При этом, мы в письменном виде предложили вариант, который не принижает суверенитет, юрисдикцию и территориальную целостность ни одной из сторон. Если заботой Баку является обеспечение надежной перевозки грузов в Нахичевань и из Нахичевани, то этот вопрос решен. Осталось только, чтобы Азербайджан сказал «да». Некоторое время займет строительство железной дороги Нрнадзор-Карчеван на территории Республики Армения. На участке Ерасх-граница Нахичевани тоже должен быть построен короткий участок железной дороги, но это необходимо для железнодорожного сообщения Армения-Армения и Азербайджан-Турция, и эту работу можно выполнить за короткий срок.

По тому же принципу мы готовы обеспечить транзит трубопроводов, линий электропередач и кабелей из Азербайджана в Нахичевань. Непонятно, почему эти предложения отвергаются Азербайджаном. Надеюсь, не в целях создания ложного повода для эскалации.

Азербайджан также заявляет, что если Армения не предоставит дорогу в Нахичевань, то они обеспечат сообщение западный Азербайджан-Нахичевань через территорию Исламской Республики Иран. Мы не против этого, не дай Бог, это вопрос отношений между Ираном и Азербайджаном и их решение. Однако для ясности мы также констатируем, что Республика Армения готова предоставить транзит из западного Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику на тех же правовых условиях, которые предлагает Иран».