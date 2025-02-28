Ереван /Медиамакс/. Пресс-бюро Службы внешней разведки России выступило с сообщением о том, что руководство ЕС «нацелено любой ценой «вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции»».

«Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Каждому из участников антиправительственных выступлений намечено выплачивать до 120 евро за день «работы». На случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования подрывных акций прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран ЕС в Армении», - говорится в сообщении.

«О «теневой» стороне активности Евросоюза в Закавказье нужно знать не только гражданам Грузии, тем более что они уже дали четкий и решительный ответ на европейские посягательства на суверенитет своей страны. Важно, чтобы об этом узнали европейские налогоплательщики, которых Брюссель по-прежнему призывает «потуже затягивать пояса» и кормиться баснями о «всемирном торжестве демократии», - отмечает

пресс-бюро Службы внешней разведки России.