В Москве осторожно комментируют действия Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Москва рассчитывает, что в своих дальнейших шагах Азербайджан будет руководствоваться пониманием важности сотрудничества с Россией.
Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, отвечая на вопрос об отношениях стран на фоне закрытия Русского дома в Баку и упразднения Sputnik Азербайджан.
«Я уверен, что в официальном Баку понимают важность союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном. Хотел бы рассчитывать, что азербайджанские партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться пониманием исключительной важности выполнения договоренностей наших лидеров в том, что касается всего комплекса наших отношений», - заявил российский дипломат.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.