В Москве осторожно комментируют действия Азербайджана - Mediamax.am

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В Москве осторожно комментируют действия Азербайджана


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Москва рассчитывает, что в своих дальнейших шагах Азербайджан будет руководствоваться пониманием важности сотрудничества с Россией.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, отвечая на вопрос об отношениях стран на фоне закрытия Русского дома в Баку и упразднения Sputnik Азербайджан.

 

«Я уверен, что в официальном Баку понимают важность союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном. Хотел бы рассчитывать, что азербайджанские партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться пониманием исключительной важности выполнения договоренностей наших лидеров в том, что касается всего комплекса наших отношений», - заявил российский дипломат.

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