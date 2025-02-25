В Москве осторожно комментируют действия Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Москва рассчитывает, что в своих дальнейших шагах Азербайджан будет руководствоваться пониманием важности сотрудничества с Россией.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, отвечая на вопрос об отношениях стран на фоне закрытия Русского дома в Баку и упразднения Sputnik Азербайджан.

«Я уверен, что в официальном Баку понимают важность союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном. Хотел бы рассчитывать, что азербайджанские партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться пониманием исключительной важности выполнения договоренностей наших лидеров в том, что касается всего комплекса наших отношений», - заявил российский дипломат.