Армен Дарбинян: Армении и России надо трезво и честно смотреть на историю, современность и будущность

В конце января мы сообщали о публикации аналитического доклада Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) «Внешняя политика Армении на перепутье: кризис многовекторности».

Полная версия доклада доступна по данной ссылке.

По просьбе Медиамакс бывший премьер-министра Армении, профессор Армен Дарбиняна представил комментарии к докладу ИМЭМО РАН.

Был однозначный выбор российского вектора

Назвать политику Армении до поворота в 2020 году "многовекторной" можно только, имея пропагандистскую цель закрепления этого тезиса в российском общественном сознании. В армянском общественном сознании она таковой не являлась, не является и не будет являться, даже если приложить к этому достаточные интеллектуальные усилия. Армянское сообщество (причем как внутри, так и вне Армении) было абсолютно убеждено в пророссийском векторе внешней политики до второй Карабахской войны - с предоставлением неограниченного доступа российскии госмонополиям к ресурсам, монопольного положения в армянской инфраструктуре, идентичными голосованиями в ООН, сверкой и получением разрешения на любые внешнеполитические действия, обязательными кадровыми согласованими по позициям в МИД и минобороны. Это был однозначный выбор одного - российского - вектора. Какие-то прозападные "шалости" были абсолютно не в счет: и на Западе, и в России все прекрасно понимали, что ничего серьезного они собой не представляют.

Союзник или посредник?

То, что Россия не желала становиться стороной конфликта, а хотела оставаться только посредником, у здравомыслящих и неангажированных аналитиков в Армении вызывало достаточно твердые подозрения в том, что Россия не желает урегулирования конфликта, в ее интересах - оставаться вечным посредником, раздавая то кнут, то пряник сторонам конфликта (кстати, трем сторонам, а не двум - Карабах всегда был отдельной стороной, наиболее близкой к России). Для преобладающего же большинства армян Россия воспринималась не как посредник, а именно как союзник, гарантирующий, по крайней мере, право на жизнь на своей земле для карабахских армян. Плюс, конечно же, неприкосновенность искомых армянских границ.

Тезис не выдерживает критики

В пространстве научной аналитики неверно утверждение о том, что "сама Армения тоже не стала прямым участником конфликта". Такое утверждение было лишь неудачной попыткой официальной Армении дистанцироваться от военного конфликта, дабы не быть обвиненной в оккупационных действиях. Данный тезис не выдерживает критики даже с формальной точки зрения: Минская группа ОБСЕ и все три сопредседателя этой группы с 1999 года вели переговоры только с Арменией, а не с Карабахом, армянские призывники проходили службу в Карабахе, Армения официально являлась гарантом безопасности НКР.

Тонкость предпочитают не замечать

Красной линией по всему докладу проходит тезис о "культурно-историческом наследии" армян и Армении, "культурно-цивилизационной" общности с Россией, "многовековом позитивном опыте отношений с Россией". Здесь есть тонкость, и очень жаль, что в России эту тонкость предпочитают не замечать: культурно-историческое наследие армян включает огромный пласт т.н. Западной Армении, у которой такой общности с Россией нет.

СССР прекрасно использовал эту тонкость: армянская диаспора на Западе в основном была проводником и очень эффективным лоббистом интересов Советского Союза. К сожалению, Россия к настоящему моменту потеряла данный актив. Далее, два века совместного пути - это все-таки не "много" веков: "много" веков - это, по крайней мере, больше двух. Нам надо обоюдно отвыкать от пропагандистской терминологии, трезво и честно смотреть на историю, современность и будущность. Важно понимать также, что в Армении не происходит "переоценка" собственного культурно-исторического наследия, а всего лишь предпринимается попытка отойти от идеологических клише, объективно рассмотреть исторические факты в их многогранности. А они в контексте армяно-российских отношений, к сожалению, не только "позитивны". Достаточно вспомнить тандем Ленина с Ататюрком… Много чего можно еще вспомнить.

Реальная многовекторность

Ну, и не могу, конечно же, согласиться с выводом доклада о двух сценариях - либо гибель государственности, либо российский вектор. Между тем, третий сценарий обозначен в самом заглавии доклада - это МНОГОВЕКТОРНОСТЬ. Реальная, не мнимая и не бутафорная как во времена до 2020 года. При этом задача армянских аналитиков и политиков - показать и доказать ВЫГОДУ России от армянской многовекторности (она есть, и немалая, местами даже незаменимая), а задача российских аналитиков и политиков - шире смотреть на Армению и армянский фактор в мировой политике и не воспринимать ее как аппендикс.