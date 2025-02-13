В Кремле сомневаются, что ЕС заинтересован в членстве Армении

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что ориентация на Евросоюз является суверенным правом Армении.
«По всей видимости, в Армении есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз при отсутствии четкого понимания, заинтересован ли в этом сам Евросоюз, даст какие-то дополнительные дивиденды для самой страны и для интересов народа этой страны», - цитирует Пескова ТАСС.
Однако, добавил он, «нужно будет и самим армянам, и всем остальным разобраться в том, насколько это обоюдное желание и как к этому относятся сами европейцы».
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