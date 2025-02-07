В Баку выявили «особую роль USAID в антиазербайджанской кампании»

Ереван /Медиамакс/. Депутат парламента Азербайджана Турал Гянджалиев заявил, что при администрации Байдена Агентство США по международному развитию (USAID) «поддерживало мировое армянство и антиазербайджанскую кампанию в мировых СМИ».

«Приглашение Рубена Варданяна на передачу Hard Talk на BBC, демонстрация их позиции в американских СМИ были составной частью антиазербайджанских кампаний», - заявил он агентству Trend..

А депутат Севиндж Фаталиева заявила, что «после восстановления Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета международные круги, покровительствующие Армении, занимают предвзятую позицию».

«В их числе - Агентство США по международному развитию. До сих пор Госдепартамент США демонстрировал предвзятую позицию по отношению к Азербайджану, и всеми этими делами управляла сеть, созданная Викторией Нуланд. Теперь же становится ясно, что USAID сыграла особую роль в кампании против Азербайджана в мировых СМИ. Например, Politico и BBC получали серьезную финансовую поддержку от USAID. Также становится ясно, почему BBC поддерживала Рубена Варданяна и даже пригласила его на шоу Hard Talk», - сказала она.