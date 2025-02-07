Азербайджан вынуждает закрыть «Русский дом» в Баку - Mediamax.am

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Азербайджан вынуждает закрыть «Русский дом» в Баку


Фото: rbk.ru


Ереван /Медиамакс/. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты от Азербайджана о необходимости регистрации российского культурного центра («Русского дома») в Баку.

Как сообщает ТАСС, Евгений Примаков сказал в эфире телеканала «Россия-24», что в ноте говорится, что «Русский дом» должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству.

 

По его словам, Москва всегда была готова к регистрации, но ее обращения оставались без ответа.

 

Глава Россотрудничества отметил, что «Русский дом» в Баку должен освободить арендуемое помещение в течение полутора месяцев в связи с заявлением арендодателя о планах продать его в ближайшее время.

 

Примаков подчеркнул, что сравнение деятельности «Русского дома» в Баку и Агентства по международному развитию США (USAID) «не выдерживает никакой критики, поскольку Россотрудничество не занимается политическими вопросами, в отличие от американской структуры».

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