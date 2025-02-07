Азербайджан призывает США и ЕС ввести санкции против Армении «за поддержку России»

Ереван /Медиамакс/. Ряд азербайджанских «неправительственных организаций» обратились с письмом к руководителям США и ЕС с призывом ввести санкции против Армении «за поддержку войны России против Украины».

В числе адресатов письма - вице-президент и госсекретарь США, председатель Европейского Совета и пр президент Европейской Комиссии.

В письме, в частности, говорится, что «после начала войны между Россией и Украиной в 2022 году в Армении начал зафиксироваться резкий рост импорта и экспорта, не соответствующий ее экономическому потенциалу».

Авторы письма отмечают, что в 2021 году товарооборот между Россией и Арменией составил около $‌ 2,5 млрд, а в 2024 году увеличился до $‌ 12 млрд.

«В 2024 году основным направлением экспорта Армении стали страны Персидского залива из-за переправки драгоценных металлов, импортируемых из России, в третьи страны. Такой резкий рост торговли, особенно экспорта высокотехнологичных товаров, вызывает серьезные опасения по поводу использования этой продукции в военных целях.

Это указывает на потенциальное нарушение санкций и свидетельствует о том, что через Армению Россия получает товары, способные поддержать ее военные усилия на Украине. Растущая роль Армении в уклонении от санкций указывает на существенный пробел, который подрывает воздействие этих санкций на Россию», - говорится в письме.

Авторы письма призвали США и ЕС усилить контроль за торговыми операциями Армении и ввести адресные санкции или торговые ограничения.

«Постоянная поддержка России со стороны Армении не только затягивает войну в Украине, но и подрывает международные усилия по восстановлению мира и стабильности», - говорится в письме.