Премьер-министр Грузии посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. 30 января с рабочим визитом в Армению прибудет делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Пресс-служба правительства Армении сообщает, что в ходе визита состоится встреча премьер-министров Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе, а также заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
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