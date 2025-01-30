Премьер-министр Грузии посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. 30 января с рабочим визитом в Армению прибудет делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что в ходе визита состоится встреча премьер-министров Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе, а также заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.