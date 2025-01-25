Пашинян и генсек НАТО обсудили развитие сотрудничества

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили возможности развития сотрудничества Армения-НАТО в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, «подчеркнув необходимость эффективной реализации двусторонней повестки».

Пресс-служба правительства сообщает, что собеседники обменялись мнениями по вопросам регионального и международного значения.

«Генеральный секретарь НАТО подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в регионе, особо отметив поддержку НАТО суверенитета, территориальной целостности Армении и усилий, направленных на установление мира», - говорится в заявлении правительства.