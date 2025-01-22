Трамп подписал указ о приостановке помощи иностранным странам на 90 дней

Ереван /Медиамакс/. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о переоценке и перегруппировке американской помощи иностранным государствам, в котором предписывается приостановить ее оказание на 90 дней.
Как сообщает ТАСС, в тексте указа, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что целью решения является оценка эффективность программ и их соответствие внешней политике Соединенных Штатов.
Оказание помощи может быть возобновлено по истечении указанного срока после проведения соответствующего обзора каждой программы в отдельном порядке. В документе отмечается, что американская сфера оказания иностранной помощи и царящая в ней бюрократия «не соответствуют американским интересам и во многом противоположны американским ценностям».
«Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в иностранных государствах идеи, противоположные развитию гармоничных и стабильных отношений внутри и между странами», - говорится в указе.
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