Арарат Мирзоян встретится с Сергеем Лавровым - Mediamax.am

1357 просмотров

Арарат Мирзоян встретится с Сергеем Лавровым


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. 21 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Москву.

Пресс-служба МИД Армении сообщает, что запланирована встреча Арарата Мирзояна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после которой министры проведут совместную пресс-конференцию.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Январь 21, 2025 14:56
Лавров и Мирзоян провели откровенные обсуждения

Внешняя политика | Январь 21, 2025 11:55
Трамп подписал указ о приостановке помощи иностранным странам на 90 дней

Общество | Январь 21, 2025 11:39
Вавилонская карта мира будет представлена в Ереване в новом свете
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025