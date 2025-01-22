Арарат Мирзоян встретится с Сергеем Лавровым

Ереван /Медиамакс/. 21 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Москву.
Пресс-служба МИД Армении сообщает, что запланирована встреча Арарата Мирзояна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после которой министры проведут совместную пресс-конференцию.
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