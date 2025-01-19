Пашинян и Путин провели телефонный разговор - Mediamax.am

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Пашинян и Путин провели телефонный разговор


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов армяно-российской двусторонней повестки.

«Собеседники обсудили итоги председательства Армении в Евразийском экономическом союзе и предстоящие мероприятия»,- говорится в сообщении правительства Армении.

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