Пашинян и Путин провели телефонный разговор

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов армяно-российской двусторонней повестки.
«Собеседники обсудили итоги председательства Армении в Евразийском экономическом союзе и предстоящие мероприятия»,- говорится в сообщении правительства Армении.
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