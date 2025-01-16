Пашинян։ Вопросы с Россией обсуждаются «без эмоциональной упаковки» - Mediamax.am

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Пашинян։ Вопросы с Россией обсуждаются «без эмоциональной упаковки»


Фото: primeminister.am


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «проводимая Арменией сбалансированная внешняя политика достигает своего первичного рубежа».

На своей странице в Facebook он написал, что отношения Армении с Ираном «содержательны как никогда». «Эти отношения основаны на естественных интересах, что является самой надежной основой взаимодействия и гарантией стабильности отношений», - отметил он.

 

«Наши отношения с Грузией находятся на пути стратегического партнерства, открывая новые перспективы и потенциал для развити.

 

Сформирована ощутимая база для взаимопонимания с Турцией.

 

Армения предложила конструктивные решения по всем вопросам в отношениях с Азербайджаном. Мы вносили не предложения, а предлагали решения. В этом контексте все попытки спровоцировать эскалацию в регионе лишены легитимности и оснований, что означает, что возможности для эскалации в регионе не будет.

 

Наши отношения с Россией практичны как-никогда и сосредоточены на конкретных вопросах - без эмоциональной упаковки. Мы стремимся развивать эти отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета.

 

Наши дружественные отношения с Францией окрепли.

 

Отношения с Европейским союзом сейчас теснее, чем когда-либо, что фиксируют и в Брюсселе.

 

Начинается стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки.

 

Наши отношения с Индией приобрели новый вес и значение.

 

Развиваются и углубляются наши отношения с Китаем.

 

Появились новые возможности для партнерств на Ближнем Востоке», - написал Никол Пашинян.

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