Алиев заявил, что «фашизм в Армении должен быть уничтожен»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «происходящий в Армении процесс вооружения является новым фактором угрозы для Южного Кавказа».

«Хочу еще раз сказать, что мы не можем быть наблюдателями и бездействовать. Я неоднократно говорил руководству Армении, что это может создать новую угрозу», - заявил Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

«Еще одним беспокоящим фактом является то, что в апреле прошлого года впервые в истории была создана очень странная платформа сотрудничества – Америка, Евросоюз и Армения. Госсекретарь Америки, президент Европейской комиссии и премьер-министр Армении встретились в Брюсселе и фактически достигли договоренности о новом сотрудничестве. По имеющейся у нас информации, в соглашении, достигнутом до этой встречи, был военный компонент, который затем официально был исключен, но де-факто продолжает там оставаться. Фактически это отстранило как Европейскую комиссию, так и США из процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией. Мы уже проинформировали их об этом. Если какая-либо сторона принимает чью-то сторону, она не может быть честным посредником. Именно поэтому в прошлом месяце просьба американского госсекретаря так и повисла в воздухе, и Азербайджан не дал согласия на трехстороннюю встречу. Как вам известно, в Брюсселе проводилось много встреч по инициативе президента Совета Евросоюза. Этому уже тоже положен конец», - сказал президент Азербайджана.

«Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы страница войны была уже перевернута. Однако мы видим, что и сама Армения, и ее новые покровители не хотят этого. Они живут реваншистскими идеями, и Армения фактически является источником угрозы для региона. Независимое армянское государство по сути является фашистским государством. Посмотрите на расистские и фашистские заявления первого президента Армении, которые столь же безобразны, сколь и опасны. Он преподносит этнические чистки как источник гордости, хвастается изгнанием азербайджанцев с их исторических исконных земель.

30-летняя оккупационная политика против нас – это продукт не только Армении. Это совместный продукт солидарных с ней исламофобских, азербайджанофобских, расистских, ксенофобских кругов, представителей зарубежных стран. Мы соседствуем с таким фашистским государством, и угроза фашизма не исчезает. Вот почему фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет.

Первые три лидера Армении являются носителями фашистской идеологии. Как я уже говорил, нынешний руководитель Армении хочет выставить себя голубем мира. Однако посмотрите его выступления в 2018-2019 годах, о них сейчас никто не хочет вспоминать.

Армения должна немедленно остановить вооружение. Франция и другие страны, поставляющие ей оружие, должны расторгнуть и аннулировать эти контракты. Уже поставленное в Армению оружие должно быть возвращено. Это наше условие. Я говорю свое слово, и они, и те, кто за ними стоит, тоже знают, что если мы что-то говорим, то относимся к этому очень серьезно», - заявил Алиев.

Президент Азербайджана выразил надежду, что «все наши условия относительно мирного договора также будут приняты, потому что в них нет ничего экстраординарного».

«Упразднение Минской группы, изменение конституции – без этого мирный договор невозможен. Если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и нам. Мы и без его подписания сможем жить и проводить свою политику. Но я бы все же посоветовал армянской стороне все хорошо взвесить, в том числе и геополитические изменения в мире. Их близкие друзья с позором сходят с политической арены. Вот вчера пришло известие о том, что близкий друг Армении и Пашиняна господин Трюдо был вынужден уйти в отставку. Эта та страна, которая во время и после Второй Карабахской войны заняла ярую антиазербайджанскую позицию.

Вчера президент Франции вновь выдвинул абсурдные обвинения против Азербайджана. Похоже, господин Макрон не может жить без Азербайджана. Его преследует какая-то мания и он хочет свалить на нас все свои грехи. Считаю, что если мы стали настолько сильны, что способны вмешиваться во внутренние дела Франции и что-то изменить, то мы можем этим только гордиться.

В Америке закончилась эпоха Сороса. Администрация Байдена, по сути, управлялась в стиле Сороса. Неслучайно одним из последних решений Байдена было наградить Сороса высшей наградой Америки. То есть, эти соросовцы фактически теряют свои позиции. Руководство Армении должно учесть и это», - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана заявил также, что «Зангезурский коридор должен и будет открыт».

«Чем раньше они это поймут, тем лучше. Почему мы должны ездить в Нахичеван, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, разными другими путями? У нас должна быть прямая связь, и эта связь не ставит под сомнение суверенитет Армении. Они просто обязаны выполнить положения Заявления от 10 ноября. Там все отчетливо указано. Уже более четырех лет мы проявляем терпение. Уже более четырех лет мы хотим, чтобы этот вопрос был решен путем переговоров. Сколько мы должны ждать и почему должны ждать? Я сказал один раз, им не следует нас нервировать и они должны понять, что здесь право голоса принадлежит нам. Азербайджан является ведущей экономикой, ведущей военной силой и ведущим государством на Южном Кавказе. В современном мире фактор силы находится на переднем плане, и никто не должен об этом забывать», - заявил Алиев.