Пашинян не примет участия в неофициальном саммите СНГ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в сегодняшнем неформальном саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Сегодня утром Пашинян написал на своей странице в Facebook:

«В понедельник, 23 декабря, у меня был положительный результат теста на COVID-19.

23 и 24 декабря я изолировался и работал из домашней резиденции. 25 декабря тест уже был отрицательным, и я вернулся к обычному рабочему режиму.

Тем не менее, посовещавшись с коллегами, я решил не участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который состоится сегодня в Санкт-Петербурге.

До конца дня приму решение о об участии или неучастии в завтрашнем заседании Высшего экономического совета ЕАЭС».