Саманта Пауэр: «Армения - редкое светлое пятно»

17 декабря 2024 года администратор американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр выступила в посольстве Армении в Вашингтоне. Медиамакс представляет отрывки из ее выступления.

«Редкое светлое пятно»

Траектория Армении - это редкое светлое пятно, которое, на мой взгляд, остается недооцененным.

В Армении люди пытаются построить более прозрачное и отзывчивое правительство, развивают свою экономику, налаживая продуктивные торговые отношения и устанавливая связи с соседями и с миром.

Они диверсифицируют партнерства. Успех Армении в этом деле важен не только для армянского народа, но и для всех тех, кто верит в силу демократии и коммерции как факторов, формирующих лучшее будущее и хочет видеть параллельное развитие демократических и экономических индикаторов.

Армянский народ занимается этой работой в геополитически напряженном соседстве, и чтобы успешно преодолевать эти вызовы, Армения нуждается в поддержке друзей и союзников.

Увеличение финансирования

В апреле этого года в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча, на которой госсекретарь Блинкен и глава Европейской Комиссии фон дер Лайен встретились с премьер-министром Армении. Подобные инициативы демонстрируют глубину приверженности администрации Байдена поддержке Армении.

USAID играет важную роль в качестве катализатора, но также старается быть гибким и реагировать на возникающие потребности. После бархатной революции 2018 года

мы увеличили финансирование Армении на 75%.

Возможности для роста

Когда Армения начала серьезные реформы в 2018 году, новое правительство унаследовало довольно трудную ситуацию - укоренившуюся коррупцию, подавленные и предвзятые СМИ, правительство и экономику, погрязшие в бюрократии и непродуктивных системах. В рамках борьбы с коррупцией USAID сотрудничает с армянским правительством, чтобы укрепить Избирательный кодекс и придать новый импульс усилиям по борьбе с коррупцией. Мы видим прогресс, но также знаем, что нужно делать больше.

В 2018 году Transparency International поставила Армению на 105-е место в мире по прозрачности управления. Сегодня, благодаря усердной работе реформаторов внутри и за пределами правительства, Армения занимает 62-е место. Это скачок на 43 пункта, и будет сложно найти другую страну с таким результатом.

С 2018 года Армения поднялась более чем на 30 позиций в рейтинге Freedom House по гражданским свободам и политическим правам - с 132-го до 97-го места. Это значительный прогресс, и, опять же, за относительно короткий период.

Историческое окно возможностей

Мы продолжим поддерживать усилия по достижению устойчивого и прочного мира с Азербайджаном, который будет иметь ключевое значение для стабильности и процветания Южного Кавказа и окружающего региона в долгосрочной перспективе.

У Армении сегодня есть историческое окно возможностей, чтобы обеспечить благосостояние своему народу и продемонстрировать, что открытое, прозрачное и ориентированное на граждан управление может создать лучшее будущее.

Если мы продолжим инвестировать в успех Армении, эта страна станет вдохновением для граждан всего мира, стремящихся к такому же прогрессу.