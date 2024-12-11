Макрон и Иванишвили поговорили по телефону - Mediamax.am

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Макрон и Иванишвили поговорили по телефону


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Пресс-служба партии «Грузинской мечта» распространила сообщение о телефонном разговоре президента Франции Эманюэля Макрона и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили.

В сообщении говорится, что президент Франции выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и выразил желание внести свой вклад в ее разрешение.

 

«Бидзина Иванишвили поблагодарил президента Франции за инициативу и поддержал идею совместных усилий», - отметили в «Грузинской мечте».

 

Стороны договорились продолжить общение через несколько дней.

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