Макрон и Иванишвили поговорили по телефону

Ереван /Медиамакс/. Пресс-служба партии «Грузинской мечта» распространила сообщение о телефонном разговоре президента Франции Эманюэля Макрона и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили.

В сообщении говорится, что президент Франции выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и выразил желание внести свой вклад в ее разрешение.

«Бидзина Иванишвили поблагодарил президента Франции за инициативу и поддержал идею совместных усилий», - отметили в «Грузинской мечте».

Стороны договорились продолжить общение через несколько дней.