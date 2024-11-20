Пашинян встретится с Папой Франциском

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Ватикан.
По сообщению пресс-службы правительства, премьер-министр встретится с Папой Франциском.
Медиамакс отмечает, что это будет их первая встреча.
В мае 2020 года состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Папы Римского Франциска, а в июле 2023 года премьер-министр Армении принял в Ереване государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.