Пашинян встретится с Папой Франциском

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Ватикан.

По сообщению пресс-службы правительства, премьер-министр встретится с Папой Франциском.

Медиамакс отмечает, что это будет их первая встреча.

В мае 2020 года состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Папы Римского Франциска, а в июле 2023 года премьер-министр Армении принял в Ереване государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина.