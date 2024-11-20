Пашинян встретится с Папой Франциском - Mediamax.am

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Пашинян встретится с Папой Франциском


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Ватикан.

По сообщению пресс-службы правительства, премьер-министр встретится с Папой Франциском.

 

Медиамакс отмечает, что это будет их первая встреча.

 

В мае 2020 года состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Папы Римского Франциска, а в июле 2023 года премьер-министр Армении принял в Ереване государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина.

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