Алиев обвинил своих критиков в «политическом лицемерии»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил некоторых западных политиков в «политическом лицемерии».
Выстуапая 12 ноября на церемонии открытия Саммита лидеров СОР29, Алиев коснулся обвинений в адрес Азербайджана.
«Еще одним пунктом обвинений является то, что два года назад Азербайджан и Европейская комиссия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве в области энергетики. Но это была не наша идея. Предложение исходило от Европейской комиссии. Два года назад президент Еврокомиссии приезжала в Баку и подписала с нами этот документ. Потому что по причине изменения геополитической ситуации им нужен был наш газ. Они просили нас помочь. И мы сказали: «Хорошо». Мы всегда готовы помочь, если наша помощь нужна. И мы сказали: «Хорошо, мы поможем Европе с энергетической безопасностью».
Европейская комиссия попросила нас удвоить поставки газа в Европу к 2027 году, и это отражено в Декларации, подписанной председателем Европейской комиссии и мной два года назад в Баку. К сожалению, двойные стандарты, привычка поучать другие страны и политическое лицемерие стали устоявшимся modus operandi (образом действий) некоторых политиков, контролируемых государством НПО и СМИ по производству фейковых новостей в некоторых западных странах», - заявил Алиев.
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